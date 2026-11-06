Президент Парагваю подав у відставку на тлі скандалу через крах банку

Сантьяго Пенья був акціонером компанії-власника банку до березня 2025 року та брав участь у призначення керівників банку.

Президент Парагваю Сантьяго Пенья пішов у відставку після краху одного з найбільших банків, з яким він мав ділові зв’язки.

Про це пише Reuters.

Майже половина населення залишилася без доступу до своїх банківських рахунків. Це створило тиск на президента.

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Пенья оголосив про відставку в той час, коли парламент розглядав його імпічмент.

Наслідки краху Ueno Bank вже призвели до відставки голови центрального банку Парагваю та затримання восьми керівників банку.

Рішення Пенья про відставку також має бути ратифіковане Сенатом.

Процес імпічменту може затримати процес складання присяги Алліани на заміну Пеньї.

Законодавці звинуватили Пенью у конфлікті інтересів, нецільовому використанні пенсійних фондів та інституційному приховуванні інформації, пов'язаному з крахом Ueno , який швидко перетворився з нішевого фінтех-гравця на банк середнього рівня, що адмініструє майже 850 мільйонів доларів державних коштів.

«Моє найбільше бажання — щоб повернення цих коштів було гарантовано, щоб фонд гарантування вкладів виконав своє призначення, а державні кошти, а також ресурси, що належать усім парагвайцям, були захищені», — сказав Пенья у своєму зверненні.

Центральний банк Парагваю втрутився у справу компанії Ueno після того, як визнав порушення нею мінімальних вимог до платоспроможності, що спричинило кризу, яка позбавила приблизно 3 мільйонів клієнтів компанії в країні з населенням 6,5 мільйона осіб доступу до рахунків.