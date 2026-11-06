Губернатор Каліфорнії скасував усі смертні вироки у штаті

Засуджені до страти проведуть у в'язниці решту життя.

Через два дні після виборів, на яких стало відомо ім'я наступного губернатора Каліфорнії, чинний глава штату Гевін Ньюсом скасував усі 548 смертних вироків судів.

Як пише BBC, замість страти засуджені проведуть решту життя у в'язниці без права подавати клопотання про помилування.

Для штату, де з 2006 року не було страчено жодного засудженого, це досить символічний крок - хоча він дозволяє заощадити мільйони доларів судових витрат, пов'язаних з тривалими процесами оскарження найвищого ступеню покарання. З 1978 року, коли громадяни проголосували за відновлення смертної кари, вона була застосована лише до 13 осіб.

Ньюсом, який у січні поступиться місцем губернатора своєму однопартійцю Ксав'єру Беккері, вважається одним із претендентів на участь у президентських виборах 2028 року від демократів. Його рішення про скасування смертних вироків розглядають як початок передвиборчої кампанії.