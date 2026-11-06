Суд заборонив Трампу будувати тріумфальну арку у Вашингтоні

Федеральний суд США заборонив адміністрації Дональда Трампа розпочинати будівництво тріумфальної арки у Вашингтоні.

Про це пише Washington Times.

Рішення суддя Таня Чаткан винесла в четвер, 5 листопада, лише через кілька хвилин після того, як проєкт отримав остаточне схвалення Національної комісії з планування столиці. Суддя дійшла висновку, що адміністрація пропустила низку обов'язкових процедур, намагаючись прискорити погодження споруди. Це могло порушити закон про меморіальні об'єкти.

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Своїм рішенням суд тимчасово заборонив починати будівництво або підготовку майданчика в районі Меморіального кола. Із відповідним позовом до суду звернулися штат Вірджинія та округ Колумбія. Окремий позов також подала група ветеранів.

Висота арки, яку хоче збудувати Трамп, має сягти 76 метрів

За задумом Трампа, арка заввишки близько 76 метрів має постати біля Меморіального мосту, який з'єднує центральну частину Вашингтона з Арлінгтонським національним кладовищем у Вірджинії. За попереднім планом, зведення арки мало тривати до трьох років.

Міністр внутрішніх справ Даг Бургум, який підтримав проєкт, назвав споруду доречним доповненням до столичного ансамблю. За його словами, арка символізуватиме роль американських військових у здобутті та збереженні свободи країни. Він також запевнив, що конструкція не перекриватиме краєвиди на меморіали, а під час будівництва використовуватимуть засоби зниження шуму, щоб не заважати роботі кладовища.

Адміністрація Трампа також пояснювала необхідність арки міркуваннями національної безпеки. Однак суддя не взяла цей аргумент до уваги, оскільки уряд не надав доказів на його підтвердження.