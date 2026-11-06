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Суд заборонив Трампу будувати тріумфальну арку у Вашингтоні

Таке рішення суд ухвалив, оскільки адміністрація президента могла порушити закон, поспіхом погоджуючи проєкт.

Суд заборонив Трампу будувати тріумфальну арку у Вашингтоні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Федеральний суд США заборонив адміністрації Дональда Трампа розпочинати будівництво тріумфальної арки у Вашингтоні.

Про це пише Washington Times.

 Рішення суддя Таня Чаткан винесла в четвер, 5 листопада, лише через кілька хвилин після того, як проєкт отримав остаточне схвалення Національної комісії з планування столиці. Суддя дійшла висновку, що адміністрація пропустила низку обов'язкових процедур, намагаючись прискорити погодження споруди. Це могло порушити закон про меморіальні об'єкти.

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Своїм рішенням суд тимчасово заборонив починати будівництво або підготовку майданчика в районі Меморіального кола. Із відповідним позовом до суду звернулися штат Вірджинія та округ Колумбія. Окремий позов також подала група ветеранів.

Висота арки, яку хоче збудувати Трамп, має сягти 76 метрів

За задумом Трампа, арка заввишки близько 76 метрів має постати біля Меморіального мосту, який з'єднує центральну частину Вашингтона з Арлінгтонським національним кладовищем у Вірджинії. За попереднім планом, зведення арки мало тривати до трьох років.

Міністр внутрішніх справ Даг Бургум, який підтримав проєкт, назвав споруду доречним доповненням до столичного ансамблю. За його словами, арка символізуватиме роль американських військових у здобутті та збереженні свободи країни. Він також запевнив, що конструкція не перекриватиме краєвиди на меморіали, а під час будівництва використовуватимуть засоби зниження шуму, щоб не заважати роботі кладовища.

Адміністрація Трампа також пояснювала необхідність арки міркуваннями національної безпеки. Однак суддя не взяла цей аргумент до уваги, оскільки уряд не надав доказів на його підтвердження. 

  • Це не перша масштабна зміна, яку Трамп ініціював. Раніше він розпорядився демонтувати Східне крило у Білому домі, щоб облаштувати на його місці нову бальну залу. Будівельні роботи тривають, хоча проєкт зіткнувся з юридичними перешкодами.
  • Також президент США підписав указ, яким надав Овальному кабінету статус національної пам'ятки. Документ має захистити приміщення від демонтажу або масштабної перебудови майбутніми президентами, але не забороняє змінювати інтер'єр, меблі чи проводити звичайні ремонтні роботи, якщо вони не завдають істотної шкоди історичному вигляду кабінету.
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