Бельгія дозволить проводити обшуки в помешканнях осіб, підозрюваних у нелегальному перебуванні в країні

Парламент Бельгії вранці в п’ятницю схвалив закон, який дозволяє поліції проникати до помешкань осіб, підозрюваних у нелегальному перебуванні в країні, якщо вони проігнорували вимоги залишити її територію.

Про це пише Reuters.

Цей захід є частиною ширшої політики правоцентристської коаліції прем’єр-міністра Барта де Вевера, спрямованої на обмеження міграції та збільшення кількості депортацій осіб, яким відмовили у праві залишатися в країні.

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Законодавча ініціатива викликала різку критику з боку правозахисних організацій і юристів. Вони стверджують, що дозвіл поліції проникати до приватних помешкань для забезпечення міграційного законодавства створює загрозу конституційним правам громадян і порушує законодавство про недоторканність приватного життя.

Закон зрештою підтримала більшість парламентарів приблизно о 5:00 за місцевим часом (04:00 за Гринвічем) після тривалих дебатів, які тривали всю ніч.

Обшуки дозволятимуть проводити лише в помешканнях осіб, яким відмовили в наданні притулку в Бельгії, і які проігнорували вимогу залишити країну та яких вважають загрозою громадській безпеці.

Для проведення обшуку необхідна згода слідчого судді. Такі заходи можна здійснювати лише з 5:00 до 9:00 у присутності представників міграційної служби.

Напередодні голосування міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала парламентарів відхилити законопроєкт. В організації заявили, що його дія може поширитися також на людей, які допомагають мігрантам без документів.

Уряд захищає цю ініціативу, називаючи її інструментом виконання рішень про депортацію осіб, яких вважають загрозою громадському порядку або національній безпеці.

У середу ввечері близько 3000 людей утворили живий ланцюг навколо Палацу правосуддя в Брюсселі на знак протесту проти законопроєкту. Ще понад 50 демонстрацій та акцій протесту відбулися в містах по всій країні.