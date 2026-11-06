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Поблизу іранських ракетних баз триває масштабне будівництво, свідчать супутникові знімки

Іран розгорнув масштабне будівництво поблизу щонайменше двох великих ракетних об’єктів, а ще на 12 військових базах тривають відновлювальні роботи. 

Поблизу іранських ракетних баз триває масштабне будівництво, свідчать супутникові знімки
Фото: Скріншот

За даними аналізу супутникових знімків BBC Verify, Іран розгорнув масштабне будівництво поблизу щонайменше двох великих ракетних об’єктів – у Караджі та Шахруді. Роботи включають земляні розкопки, спорудження нових об’єктів і, ймовірно, облаштування підземних приміщень, пише ВВС

Щонайменше на 12 військових об’єктах, зокрема ракетних базах та авіабазах, тривають відновлювальні роботи після авіаударів США та Ізраїлю. Зокрема, на базі Керманшах відновлюють дахи пошкоджених будівель, а на комплексі Парчин прибирають уламки та зміцнюють підземні споруди бетоном.

Аналітики припускають, що Іран переносить частину виробничих потужностей під землю, щоб захистити їх від майбутніх атак. Підземна інфраструктура також ускладнює іноземним розвідкам оцінку масштабів військових об’єктів та їхньої готовності до використання.

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У Караджі супутникові знімки вказують на можливе облаштування нового входу до підземного об’єкта, а також на розширення тунельної інфраструктури. Подібні роботи зафіксували поблизу Куму, неподалік підземного комплексу зі збагачення урану у Фордо.

Активність Ірану відбувається на тлі припущень про можливе відновлення американських ударів. Водночас адміністрація Дональда Трампа заявляє, що попередні атаки знищили до 90% іранської промислової бази з виробництва безпілотників, балістичних ракет і військово-морської техніки.

Тегеран натомість стверджує, що зберігає значні запаси ракет. Державне телебачення Ірану демонструвало кадри десятків ракет біля входу до підземного об’єкта, а також переміщення зенітних ракетних комплексів із тунелів.

На думку військових аналітиків, відновлення та розширення підземної інфраструктури свідчить про підготовку Ірану до можливих нових атак США та Ізраїлю. Головним пріоритетом Тегерана наразі є захист і відновлення військового потенціалу, а не відбудова економіки.

  • Нещодавно FT писав, що Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок для сучасних керованих ракет LMUR (також відомих як «Іздєліє 305»), які російська армія активно використовує у війні проти України.
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