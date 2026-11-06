У Франції шкільний автобус впав у кювет, є загилі та поранені (оновлено)

Сьогодні вранці на сході Франції шкільний автобус потрапив в аварії, унаслідок загинули щонайменше двоє людей – дитина та молода людина.

Про це повідомляє DW.

Ще 16 осіб отримали поранення, троє з них перебувають у тяжкому стані.

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На місце події вирушив міністр транспорту Філіп Табаро.

Французький телеканал BFMTV передав, що інцидент стався поблизу міста Лан (департамент Ен).

Мер міста Лан Ів Крістен тен повідомив, що близько 7-ї ранку автобус з’їхав з дороги й врізався в дерево в кюветі.

“Дорога була трохи вологою, і ми не розуміємо, чому автобус виїхав зі своєї смуги, перетнув дорогу й опинився в кюветі на протилежному боці. На жаль, на його шляху опинилося дерево, і саме воно зробило цю аварію настільки трагічною”, – додав міський голова.

Прокурори заявили, що в автобусі перебувало 43 пасажири, включно з 15 неповнолітніми, які подорожували між Ліоном та Бург-ан-Брессом.

Розпочато розслідування за фактом вбивства внаслідок керування транспортним засобом, проте водія, якого після аварії госпіталізували, ще не допитали.