​Axios: Трамп планує продовжити збір коштів після поразки республіканців

Президент США хоче зберегти вплив на Республіканську партію та майбутні вибори, однак залучати великі пожертви тепер може бути складніше.

Президент США Дональд Трамп повідомив радникам, що не збирається припиняти збір коштів для своєї політичної структури. Так він хоче зберегти вплив на Республіканську партію після її поразки на проміжних виборах до Конгресу.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Політична організація MAGA Inc. або створена замість неї структура може стати для Трампа інструментом впливу на вибори 2028 року та наступні кампанії. Крім того, наявність значних фінансових ресурсів дозволить президенту тиснути на республіканських законодавців, які можуть дистанціюватися від нього після втрати партією контролю над Конгресом.

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Від початку 2025 року MAGA Inc. зібрала майже 450 млн доларів. За даними джерел Axios, понад 400 млн доларів організація витратила на підтримку республіканських кандидатів під час проміжних виборів. Попри значні витрати, республіканці програли вибори.

Серед причин невдоволення виборців називали війну проти Ірану, високі ціни та побоювання щодо корупції в адміністрації.

Збирати гроші для політичної структури Трампа може стати складніше

Наступного року Конгрес контролюватимуть демократи, а великі донори вже починають орієнтуватися на президентську кампанію 2028 року. Через послаблення політичного впливу Трампа вони можуть бути менш охочими підтримувати його організацію.

Додатковою перешкодою можуть стати розслідування, які демократи планують провести в Конгресі. Зокрема, вони можуть перевірити, чи обмінювалися політичні пожертви на прихильні рішення адміністрації. Така перспектива здатна відлякати потенційних спонсорів.

Контекст

На проміжних виборах до Конгресу США демократи здобули значну перевагу в Палаті представників. За підтвердженими результатами, вони отримали 253 місця проти 155 у республіканців, а в 27 округах підрахунок голосів ще триває. Демократи також можуть збільшити своє представництво в Сенаті до 56 місць. Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року.

Контроль над обома палатами дасть демократам вирішальний вплив на бюджетну політику та питання оборони, хоча повністю блокувати ініціативи президента Дональда Трампа вони не зможуть. Водночас поразка республіканців може ускладнити для Трампа залучення коштів від великих донорів і послабити його вплив на однопартійців.