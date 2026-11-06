Сили оборони: Мала Токмачка на Запоріжжі залишається під контролем ЗСУ

Заяви російського командування про нібито захоплення села не відповідають дійсності та є частиною системної інформаційної маніпуляції.

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Населений пункт Мала Токмачка Запорізької області залишається під контролем Сил оборони України. Заяви командування РФ про нібито захоплення села не відповідають дійсності та є частиною системної інформаційної маніпуляції.

Про це повідомила заступниця речника Угруповання військ "Південь" Анастасія Шевченко, пише "Укрінформ".

За її словами, російська сторона вже не вперше заявляє про "оволодіння" Малою Токмачкою, хоча українські підрозділи продовжують контролювати населений пункт.

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Речниця також зазначила, що протягом жовтня російським військам не вдалося виконати завдання із захоплення Оріхова та інших населених пунктів на цьому напрямку.

За її оцінкою, початок листопада свідчить про збереження цієї тенденції: противник не досяг оперативних успіхів.

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Угруповання військ "Південь" наголошує, що російське командування продовжує поширювати неправдиві повідомлення про нібито успішне просування та захоплення українських населених пунктів.

За словами представниці Угруповання військ "Південь", українські підрозділи продовжують завдавати втрат російським військам на землі, у повітрі та на воді.

У Силах оборони наголошують, що такі дії дозволяють зривати плани противника та не допускати досягнення ним поставлених цілей.