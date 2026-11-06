Із тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох українських дітей

Хлопцям від 11 до 17 років. Один із підлітків пережив переслідування російських дронів та примусове навчання в окупаційній школі.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Ще трьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед врятованих – 13-річний хлопець, який пережив щоденний терор. За словами Прокудіна, російські бойові дрони цілеспрямовано полювали на цивільних у його місті.

Реклама

Крім того, під загрозою позбавлення батьківських прав підлітка змусили відвідувати російську школу. Там йому нав'язували пропаганду, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести.

Читайте також З російської окупації вдалося врятувати ще 13 українських дітей і підлітків

Нині хлопець разом із двома іншими дітьми перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За словами Прокудіна, від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 246 дітей.