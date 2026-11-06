Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
ГоловнаСуспільствоЖиття

Із тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох українських дітей

Хлопцям від 11 до 17 років. Один із підлітків пережив переслідування російських дронів та примусове навчання в окупаційній школі.

Із тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох українських дітей
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

Ще трьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули на підконтрольну Україні територію. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед врятованих – 13-річний хлопець, який пережив щоденний терор. За словами Прокудіна, російські бойові дрони цілеспрямовано полювали на цивільних у його місті.

Реклама

Крім того, під загрозою позбавлення батьківських прав підлітка змусили відвідувати російську школу. Там йому нав'язували пропаганду, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести.

Читайте такожЗ російської окупації вдалося врятувати ще 13 українських дітей і підлітків

Нині хлопець разом із двома іншими дітьми перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За словами Прокудіна, від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 246 дітей.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies