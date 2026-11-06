Із тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох українських дітей

Ще трьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Серед врятованих – 13-річний хлопець, який пережив щоденний терор. За словами Прокудіна, російські бойові дрони цілеспрямовано полювали на цивільних у його місті.
Крім того, під загрозою позбавлення батьківських прав підлітка змусили відвідувати російську школу. Там йому нав'язували пропаганду, змушували малювати російських військових і проходити ідеологічні тести.
Читайте такожЗ російської окупації вдалося врятувати ще 13 українських дітей і підлітків
Нині хлопець разом із двома іншими дітьми перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.
Повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.
За словами Прокудіна, від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 246 дітей.