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Росіяни вдарили по Сумах шістьма КАБами: поранені цивільні (оновлено)

Влучання зафіксували на чотирьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах міста. 

Росіяни вдарили по Сумах шістьма КАБами: поранені цивільні (оновлено)
Наслідки атаки РФ по Сумах
Фото: Сумська МВА

Близько 16:30 6 листопада російські війська завдали авіаудару по Сумській громаді шістьма керованими авіабомбами. Попередньо, внаслідок атаки постраждали щонайменше семеро людей. 

Про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та в.о. міського голови Артем Кобзар.

Влучання зафіксували на чотирьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Під ударом опинилися приватна житлова забудова, інфраструктурні об’єкти та промислова зона.

Станом на 20:18 відомо про 7 постраждалих внаслідок масованого авіаудару 6 КАБами по Сумах. Травмовані та госпіталізовані чоловіки 56, 69 років, 41 та 90-річна жінки. 23-річний чоловік та жінки 78 та 29 років продовжують лікування амбулаторно. 

Внаслідок авіаудару значних пошкоджень зазнали загалом понад 15 приватних та багатоквартирних будинків. Є перебої з газо та електропостачанням. На місцях працюють відповідні служби, триває обстеження пошкоджених територій та ліквідація наслідків атаки.

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