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Зеленський: Україна визначила наступні цілі для дипстрайків

«Операція проти російської нафтопереробної галузі триває», - запевнив глава держави.

Зеленський: Україна визначила наступні цілі для дипстрайків
президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь військових щодо дипстрайків і анонсував продовження цієї операції.

«Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських обʼєктах енергетики. Наші електростанції, енергомережі, теплове забезпечення, обʼєкти водопостачання, цивільна логістика – все це під постійними ударами «шахедів» та ракет. Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді», - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, «треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано». 

«Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну – це те, що створює мотивацію до реальних переговорів», - підсумував президент.

  • Станом на кінець вересня із 38 основних російських НПЗ 15 були виведені з експлуатації, ще 12 — скоротили обсяги виробництва нафтопродуктів. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, в результаті загальні обсяги нафтопереробки на цих підприємствах зменшилися на 55,4% порівняно з початком року.
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