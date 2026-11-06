Зеленський: Україна визначила наступні цілі для дипстрайків

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь військових щодо дипстрайків і анонсував продовження цієї операції.

«Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських обʼєктах енергетики. Наші електростанції, енергомережі, теплове забезпечення, обʼєкти водопостачання, цивільна логістика – все це під постійними ударами «шахедів» та ракет. Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді», - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, «треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано».

«Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну – це те, що створює мотивацію до реальних переговорів», - підсумував президент.