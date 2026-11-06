Росіяни понад 50 разів атакували шість районів Дніпропетровщини

Під ударами були житлові будинки, спортивний комплекс, заклади освіти та інфраструктура. Постраждали троє людей.

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Упродовж доби російські війська понад 50 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Поранень дістали троє людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі, зокрема в Царичанській громаді, пошкоджена інфраструктура.

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У Кам’янському понівечили спортивний комплекс, а в Жовтоводській та П’ятихатській громадах Кам’янського району – інфраструктурні об’єкти.

На Нікопольщині під обстрілами перебували райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, магазин та автомобіль. Поранень дістали дві жінки віком 64 і 76 років та 38-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Магдалинівській та Перещепинській громадах Самарівського району російські війська били по інфраструктурі.

На Синельниківщині під ударом опинилися Покровська, Зайцівська, Васильківська та Слов’янська громади. Там пошкоджені приватний будинок і складське приміщення.

У Зеленодольській та Грушівській громадах Криворізького району понівечені заклад освіти, складське приміщення та приватний будинок.