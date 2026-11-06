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Росіяни понад 50 разів атакували шість районів Дніпропетровщини

Під ударами були житлові будинки, спортивний комплекс, заклади освіти та інфраструктура. Постраждали троє людей.

Росіяни понад 50 разів атакували шість районів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російські війська понад 50 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Поранень дістали троє людей. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі, зокрема в Царичанській громаді, пошкоджена інфраструктура. 

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У Кам’янському понівечили спортивний комплекс, а в Жовтоводській та П’ятихатській громадах Кам’янського району – інфраструктурні об’єкти.

На Нікопольщині під обстрілами перебували райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, магазин та автомобіль. Поранень дістали дві жінки віком 64 і 76 років та 38-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Магдалинівській та Перещепинській громадах Самарівського району російські війська били по інфраструктурі.

На Синельниківщині під ударом опинилися Покровська, Зайцівська, Васильківська та Слов’янська громади. Там пошкоджені приватний будинок і складське приміщення.

У Зеленодольській та Грушівській громадах Криворізького району понівечені заклад освіти, складське приміщення та приватний будинок.

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