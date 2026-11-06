Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку нового російського удару

Росіяни готуються вдарити по енергетиці України, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.

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За даними розвідки, росіяни готують новий удар по енергетиці України. Під атакою також можуть опинитись мости через Дніпро та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто", - додав президент.

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Зеленський зазначив, що потрібні перехоплювачі для Patriot і кожен день в постачанні є важливим.

Вже є домовленості про додаткові пакети підтримки від партнерів, це стосується зокрема амуніції для F-16.

"Літаки активно застосовуються для збиття реактивних шахедів. За цю добу літаки знищили 62 таких шахеди. Фактично кожного дня в нашої авіації є такі результати", - заявив Зеленський.

Президент анонсував відповіді на російські атаки. Була відповідна зустріч з командою, яка займається дипстрайками.