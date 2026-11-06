Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку нового російського удару

За даними розвідки, росіяни готують новий удар по енергетиці України. Під атакою також можуть опинитись мости через Дніпро та цивільна інфраструктура.
Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.
"Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто", - додав президент.
Зеленський зазначив, що потрібні перехоплювачі для Patriot і кожен день в постачанні є важливим.
Вже є домовленості про додаткові пакети підтримки від партнерів, це стосується зокрема амуніції для F-16.
"Літаки активно застосовуються для збиття реактивних шахедів. За цю добу літаки знищили 62 таких шахеди. Фактично кожного дня в нашої авіації є такі результати", - заявив Зеленський.
Президент анонсував відповіді на російські атаки. Була відповідна зустріч з командою, яка займається дипстрайками.