Генштаб: 180 боїв відбулося на фронті від початку доби

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Від початку доби 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 53 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3638 дронів-камікадзе та здійснив 1746 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, скинувши шість КАБ, та здійснили 65 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Захарівка, Охрімівка та Миколаївка. Дві з цих атак тривають.

На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував в бік Радьківки.

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дружелюбівки, Іванівки та Лиману. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Крива Лука та Оріхуватка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

Чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів, 16 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, десять спеціальних засобів та чотири укриття противника. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, чотири спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 35 укриттів противника. Знищено або подавлено 130 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.