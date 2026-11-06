Ввечері, 6 листопада, російську ударні дрони атакували Київську область. Двоє людей постраждали.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Наслідки атаки зафіксовані в Броварському районі. Там виникла пожежа у приватному житловому будинку.
З-під завалів деблокували чоловіка. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.
В жінки діагностували гостру реакцію на стрес.
- У Київській області внаслідок ворожої атаки постраждав 22-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу з травмами обличчя та носа.