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На Київщині внаслідок ворожої атаки дронами постраждали двоє людей

Виникла пожежа у приватному будинку в Броварському районі.

На Київщині внаслідок ворожої атаки дронами постраждали двоє людей
Наслідки атаки в Бучанському районі Київщини 6 листопада
Фото: ДСНС України/Telegram

Ввечері, 6 листопада, російську ударні дрони атакували Київську область. Двоє людей постраждали.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Фото: ДСНС України/Telegram

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Наслідки атаки зафіксовані в Броварському районі. Там виникла пожежа у приватному житловому будинку.

З-під завалів деблокували чоловіка. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні. 

В жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Фото: ДСНС України/Telegram

  • У Київській області внаслідок ворожої атаки постраждав 22-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу з травмами обличчя та носа.
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