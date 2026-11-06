Виникла пожежа у приватному будинку в Броварському районі.

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Ввечері, 6 листопада, російську ударні дрони атакували Київську область. Двоє людей постраждали.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Фото: ДСНС України/Telegram

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Наслідки атаки зафіксовані в Броварському районі. Там виникла пожежа у приватному житловому будинку.

З-під завалів деблокували чоловіка. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

В жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Фото: ДСНС України/Telegram