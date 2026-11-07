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На вихідних в Україні очікується невеликий сніг, температура повітря вночі опуститься до -6°

В неділю переважно без опадів.

На вихідних в Україні очікується невеликий сніг, температура повітря вночі опуститься до -6°
Фото: EPA/UPG

На вихідних в Україні прогнозують місцями невеликий сніг. Вночі температура повітря подекуди опуститься до -6°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В суботу, 7 листопада, вночі в Україні, крім заходу, вдень в центральних південних та східних областях невеликий сніг на півдні та сході країни з дощем.

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У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі від +2°до -3°, в західних областях 1-6° морозу; вдень в Україні 0-6° тепла.

В неділю, 8 листопада, переважно без опадів.

На Київщині та в Києві вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. По області вночі та вранці подекуди ожеледиця.

 Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

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