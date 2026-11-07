Клірик, який хотів взяти на себе роль посередника у переговорах, гостює в Москві.

Православний патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ під час візиту до Росії заявив, що війна проти України - це "ситуація на російському західному кордоні".

За повідомленням російських пропагандистських ЗМІ, під час зустрічі з диктатором Путіним клірик назвав його "захисником православної віри" і запевнив, що постійно молиться за російського правителя і "захоплюється та просить Господа надихнути та просвітити на виконання усіх завдань".

Феофіл також подякував Путіну за "підтримку християн на Близькому Сході". У відповідь воєнний злочинець нагородив патріарха "орденом Дружби".