Православний патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ під час візиту до Росії заявив, що війна проти України - це "ситуація на російському західному кордоні".
За повідомленням російських пропагандистських ЗМІ, під час зустрічі з диктатором Путіним клірик назвав його "захисником православної віри" і запевнив, що постійно молиться за російського правителя і "захоплюється та просить Господа надихнути та просвітити на виконання усіх завдань".
Феофіл також подякував Путіну за "підтримку християн на Близькому Сході". У відповідь воєнний злочинець нагородив патріарха "орденом Дружби".
- На початку літа цього року американські журналісти повідомляли, що Дональд Трамп вважає патріарха Єрусалимського Феофіла вдалою кандидатурою для ролі посередника у переговорах між Україною та Росією.