Бойові дії на Донеччині, 180 бойових зіткнень, ворожі обстріли, дискусія на майданчику LB.Talks. Яким запам’ятається 1717-й день повномасштабної війни.

Росіяни атакували Київ балістикою.

Близько 22:50 в Повітряних Силах повідомили про балістичні ракети, які рухаються в напрямку Києва. Вже за декілька хвилин в місті пролунали вибухи.

Окупанти запустили по столиці щонайменше 6 балістичних ракет.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 180 боїв.

Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Костянтинівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 листопада – в новині.

Російський безпілотник атакував ремонтну бригаду ДТЕК у прифронтовому регіоні. Унаслідок удару загинув 50-річний енергетик Микола Богатирьов, повідомили в компанії.

Колеги згадують Миколу як людину, яка завжди приходила на допомогу, коли це було потрібно.

У ДТЕК висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблого та вшанували пам’ять енергетика.

Близько 16:30 6 листопада російські війська завдали авіаудару по Сумській громаді шістьма керованими авіабомбами.

Влучання зафіксували на чотирьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Під ударом опинилися приватна житлова забудова, інфраструктурні об’єкти та промислова зона.

Реклама

Станом на 20:18 було відомо про 7 постраждалих. Унаслідок авіаудару значних пошкоджень зазнали загалом понад 15 приватних та багатоквартирних будинків. Є перебої з газо- та електропостачанням.

Увечері 6 листопада росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.

Через це погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Також знизився тиск в системі водопостачання Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко, додавши, що на станціях, де є така можливість, «Київводоканал» перемикає живлення на генератори.

Поліція оголосила підозри шістьом фігурантам справи щодо діяльності мережі U420, повідомив начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало.

Торгало розповів, що поліція провела 281 обшук, припинила роботу місць виробництва, фасування та збуту, а також закрила всі магазини U420. Правоохоронці вилучили понад 54 тисячі літрів продукції із вмістом канабідіолу та понад три тонни суміші для джоінтів, а також арештували 416 рахунків і майже чотири мільйони USDT.

Напередодні «Слідство.Інфо» писало, що лідер транснаціонального злочинного угруповання «Хімпром» Єгор Левченко на прізвисько «Мексиканець» особисто погрожував Дмитру Торгалу і пропонував $2 млн за його усунення з посади.

Подробиці – в новині.

5 листопада на майданчику LB.Talks відбулася дискусія «Чим воювати завтра. Як Україні виграти технологічну гонку».

Одним із перших питань у межах дискусії обговорили проблему сприйняття галузі ОПК суспільством, де побутує думка, що війна вигідна виробникам озброєння. На думку заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, оборонна галузь «точно не найкраще місце» для роботи через безпекову ситуацію.

Реклама

Хто взяв участь у обговоренні та які ще питання порушували – в нашому репортажі.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю Euronews звинуватив Вашингтон у політичних затримках із передачею Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, попри те, що європейські союзники вже повністю їх оплатили.

За словами Хяккянена, напередодні зими Росія готує масштабні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, тому зараз українська армія критично потребує засобів протиповітряної оборони. Європа і Канада фінансують закупівлю американської зброї через спеціальний механізм НАТО, однак для відправлення техніки потрібен остаточний дозвіл міністра війни США.

Раніше український президент Володимир Зеленський також зазначав, що Україна майже місяць чекає на підпис Піта Гегсета щодо постачання цих ракет.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!