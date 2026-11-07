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Генштаб: На фронті за минулу добу відбулося 190 боїв

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили та техніки і пункти управління БпЛА ворога.

Генштаб: На фронті за минулу добу відбулося 190 боїв
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1718-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного удару та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 6903 дрони-камікадзе та здійснили 2184 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 53 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Безсалівка, Бачівськ, Яструбщина, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Козаче, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару, застосувавши шість КАБ, та здійснив 73 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Тернова, Захарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Дружелюбівка, Іванівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районах населених пунктів Оріхуватка та Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

П’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2280 осіб. Також знешкоджено три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1224 безпілотні літальні апарати, одну важку вогнеметну систему, 460 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.
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