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За добу Сили оборони ліквідували ще 2280 російських військових

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,6 млн осіб. 

За добу Сили оборони ліквідували ще 2280 російських військових
Фото: скрин відео

За добу російська армія також втратила 44 артилерійські системи, 1224 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 460 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Загальні бойові втрати РФ становлять близько 1 604 110 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу — близько 1 604 110 (+2280);
  • танків — 12 456;
  • бойових броньованих машин — 25 654 (+3);
  • артилерійських систем — 52 000 (+44);
  • РСЗВ — 2257 (+3);
  • засобів ППО — 1747 (+3);
  • літаків — 452;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 3093 (+8);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1224);
  • крилатих ракет — 5192;
  • кораблів та катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 171 389 (+460);
  • спеціальної техніки — 4881 (+3).

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює наступальні спроможності російської армії та зменшує її можливості продовжувати війну проти України.

Дані щодо втрат противника уточнюються.

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