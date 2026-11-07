Росіяни завдали 848 ударів по Запорізькій області: є поранений

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Унаслідок російських атак по Запорізькому району одна людина дістала поранень. Також надійшло 54 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Одна людина дістала поранень внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Загалом упродовж доби російські війська завдали 848 ударів по 55 населених пунктах регіону.

Зафіксували 22 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Зарічному, Новоолександрівці, Таврійському та інших населених пунктах;

Ще 654 атаки безпілотниками різної модифікації, переважно FPV-дронами і два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав 170 артилерійських ударів.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури.