На Херсонщині через російські обстріли поранені семеро людей

Минулої доби російські війська атакували Херсон та 30 населених пунктів області дронами, авіацією й артилерією.

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Атака в Херсоні

Унаслідок російської агресії на Херсонщині семеро людей дістали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджені дві багатоповерхівки та приватний будинок.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожими атаками перебували Херсон, Дудчани, Комишани, Новомиколаївка, Білозерка, Берислав, Нововоронцовка, Урожайне, Костирка, Придніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Садове, Зимівник, Розлив, Антонівка, Широка Балка, Понятівка, Приозерне, Микільське, Степне, Зміївка, Золота Балка, Львове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Ромашкове та Дніпровське.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Крім того, зі звільнених громад регіону евакуювали п'ятьох людей.