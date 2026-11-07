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На Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, четверо поранені

Російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, четверо поранені
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині  одна людина загинула, четверо поранено, серед них — дитина. Найбільше від обстрілів потерпав Павлоград, де пошкоджені житлові будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді поранень дістали четверо людей, пише ДСНС. 32-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. 38-річна жінка та 11-річна дівчинка лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок ударів також виникли пожежі.

У Дніпровському районі пошкоджена інфраструктура Новоолександрівської та Миколаївської громад.

На Нікопольщині під атаками були райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.

Крім того, російські війська вдарили по інфраструктурі Новопільської громади Криворізького району.

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