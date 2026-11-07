Чернігів повністю залишився без електропостачання, імовірно, внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 7 листопада. Через знеструмлення міста тимчасово не працює електричний громадський транспорт.
Про це повідомили у Чернігівській міській раді.
"Увага! Наразі місто Чернігів повністю знеструмлене. Через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в Чернігові наразі призупинено", – ідеться у повідомленні.
Уночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух груп реактивних безпілотників у напрямку Чернігова.
- Також цієї ночі російські війська атакували енергетичні об'єкти Київської та Житомирської областей.
- Крім того, росіяни завдали балістичного удару по Києву. У столиці пошкоджені житлові будинки та Північний міст, зруйнований дитячий садок. П'ятеро людей дістали поранення.