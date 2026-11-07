У місті через відсутність електроенергії призупинили рух електричного громадського транспорту.

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Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Чернігів повністю залишився без електропостачання, імовірно, внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 7 листопада. Через знеструмлення міста тимчасово не працює електричний громадський транспорт.

Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

"Увага! Наразі місто Чернігів повністю знеструмлене. Через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в Чернігові наразі призупинено", – ідеться у повідомленні.

Уночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух груп реактивних безпілотників у напрямку Чернігова.

Також цієї ночі російські війська атакували енергетичні об'єкти Київської та Житомирської областей.