На Вінниччині внаслідок російського обстрілу є постраждалі, з електропостачанням виникли перебої (доповнено)

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У Ладижинській громаді Вінницької області внаслідок обстрілу РФ є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, потерпілим надають необхідну допомогу.

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

За словами очільниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної, протягом ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури області.

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"Внаслідок атаки постраждала одна людина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Пошкоджені будівля пожежної частини та територія місцевого ринку. Вогнем знищено приватні авто та один торговельний кіоск. У будівлях вибиті вікна.

Через пошкодження енергетичних об’єктів в області виникають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над його відновленням.

Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки.