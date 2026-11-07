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Росіяни атакували ракетами, авіабомбами та безпілотниками населені пункти Харківщини

Унаслідок російських атак поранена жінка.

Росіяни атакували ракетами, авіабомбами та безпілотниками населені пункти Харківщини
Фото: Харківська ОВА

У Харкові внаслідок російського обстрілу поранень дістала 55-річна жінка. Загалом протягом минулої доби російські війська застосували проти Харківщини ракету, керовану авіабомбу та 86 безпілотників різних типів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атак у Харкові пошкоджені багатоквартирний будинок, вісім автомобілів та наукова установа.

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В Ізюмському районі пошкоджені медичний заклад, аптека й автомобіль в Ізюмі, приватний будинок та електромережі в селі Бугаївка, а також приватний будинок в Осколі.

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У Харківському районі пошкоджені трактор у Черкаській Лозовій та два приватні будинки в Пісочині й Лісному. У Лозівському районі в селі Царедарівка пошкоджені два склади.

Також за минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 174 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 68 327 людей.

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