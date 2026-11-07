Під ударом опинилися енергетична, цивільна інфраструктура та житлові будинки.

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Унаслідок масованої російської атаки на Київщину помер чоловік, який дістав тяжкі поранення під час обстрілу напередодні ввечері. Він перебував у лікарні в Броварському районі.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, пошкодження зафіксували у п’яти районах області.

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У Бучанському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, у Бориспільському – об’єкт інфраструктури.

У Броварському районі пошкоджено адміністративну будівлю, 11 автомобілів, приміщення автозаправної станції, автосалон та об’єкти двох станцій технічного обслуговування. Також зазнали пошкоджень виробничо-складські приміщення, два підприємства та 10 приватних будинків.

У Білоцерківському районі вибуховою хвилею вибило вікна у чотирьох приватних житлових будинках.

Наразі служби працюють на місцях, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки. Постраждалим надають необхідну допомогу.