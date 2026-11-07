Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Житомирщині через російську атаку сталося масштабне знеструмлення

Ворожий удар пошкодив енергетичну інфраструктуру області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На Житомирщині через російську атаку сталося масштабне знеструмлення
Наслідки атаки РФ по Житомирщині
Фото: Житомирська ОВА

У Житомирській області внаслідок російської атаки зафіксували масштабне знеструмлення. Наразі енергетики докладають зусиль, щоб якомога швидше відновити подачу електроенергії.

Про це повідомили в АТ "Житомиробленерго" та очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Під час комбінованої атаки з повітря, яка розпочалася вчора ввечері, росіяни нанесли удари по об'єктам енергетичної та паливної інфраструктури у Житомирській  та  Звягельській  громадах області", – каже начальник ОВА. 

Ремонтні роботи та ліквідація наслідків ворожих атак тривають протягом усієї ночі та зараз. 

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло жителям області. Пожежі на місці влучаннь ліквідовані рятувальниками ДСНС. 

Мешканців області закликають вимкнути з розеток чутливу до перепадів напруги техніку, щоб захистити її від можливих пошкоджень під час відновлення електропостачання.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies