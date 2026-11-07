На Житомирщині через російську атаку сталося масштабне знеструмлення

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У Житомирській області внаслідок російської атаки зафіксували масштабне знеструмлення. Наразі енергетики докладають зусиль, щоб якомога швидше відновити подачу електроенергії.

Про це повідомили в АТ "Житомиробленерго" та очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Під час комбінованої атаки з повітря, яка розпочалася вчора ввечері, росіяни нанесли удари по об'єктам енергетичної та паливної інфраструктури у Житомирській та Звягельській громадах області", – каже начальник ОВА.

Ремонтні роботи та ліквідація наслідків ворожих атак тривають протягом усієї ночі та зараз.

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло жителям області. Пожежі на місці влучаннь ліквідовані рятувальниками ДСНС.

Мешканців області закликають вимкнути з розеток чутливу до перепадів напруги техніку, щоб захистити її від можливих пошкоджень під час відновлення електропостачання.