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Уранці РФ повторно атакувала Київ дронами, у двох районах є пошкодження

Російські безпілотники атакували Дарницький та Святошинський райони столиці.

Уранці РФ повторно атакувала Київ дронами, у двох районах є пошкодження
Наслідки ранкової атаки РФ
Фото: ДСНС України

Вранці 7 листопада внаслідок російської атаки у двох районах Києва виникли пожежі. Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 12:29, за інформацією Кличка, система водопостачання столиці працює в штатному режимі. Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці. Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста.

У Дарницькому районі безпілотник влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. 

У Святошинському районі рятувальники локалізували загоряння сміття на території покинутої промислової зони за однією адресою, а за іншою – незначну пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі.

  • Уночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та області. Поранено шестеро людей. Серед потерпілих є дитина.
  • Також через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Там пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. 
  • Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів.
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