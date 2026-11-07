Уранці РФ повторно атакувала Київ дронами, у двох районах є пошкодження

Вранці 7 листопада внаслідок російської атаки у двох районах Києва виникли пожежі. Про це повідомляє ДСНС.
Станом на 12:29, за інформацією Кличка, система водопостачання столиці працює в штатному режимі. Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці. Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста.
У Дарницькому районі безпілотник влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу.
У Святошинському районі рятувальники локалізували загоряння сміття на території покинутої промислової зони за однією адресою, а за іншою – незначну пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі.
- Уночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та області. Поранено шестеро людей. Серед потерпілих є дитина.
- Також через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Там пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач.
- Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів.