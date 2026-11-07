Уранці РФ повторно атакувала Київ дронами, у двох районах є пошкодження

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Вранці 7 листопада внаслідок російської атаки у двох районах Києва виникли пожежі. Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 12:29, за інформацією Кличка, система водопостачання столиці працює в штатному режимі. Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці. Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста.

У Дарницькому районі безпілотник влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу.

У Святошинському районі рятувальники локалізували загоряння сміття на території покинутої промислової зони за однією адресою, а за іншою – незначну пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі.