КМДА повідомила про обшуки у кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго": прокуратура спростувала (оновлено)

Київська міська прокуратура зазначила, що не вилучала документів, необхідних для початку робіт за Планом стійкості столиці.

Київська міська прокуратура заявила, що правоохоронці не проводили обшуків у приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та не вилучали документів, необхідних для початку робіт за Планом стійкості столиці.

Так прокуратура відреагувала на повідомлення, оприлюднене на сайті Київської міської державної адміністрації, і назвала його неправдивим.

За даними правоохоронців, 6 листопада слідчі дії відбувалися лише за місцями проживання двох працівників "Київтеплоенерго" та співробітників підрядних організацій.

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Обшуки проводили на підставі ухвал суду в межах розслідування можливого привласнення бюджетних коштів через завищення вартості матеріалів під час будівельних робіт.

Що передувало?

У КМДА раніше повідомили, що у кабінетах і помешканнях працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи щодо проєктів за Планом енергостійкості.

У заяві йдеться, що в комунальному підприємстві відбулися слідчі дії, "під час яких ідеться про можливе вилучення оригіналів проєктно-кошторисної документації та документів для початку робіт за проєктами Плану стійкості Києва".

Зокрема, як стверджують у адміністрації, йдеться про проєкти резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці.

Також 6 листопада в межах кримінального провадження провели обшуки в помешканнях кількох працівників КП "Київтеплоенерго", повідомили там.

"У "Київтеплоенерго" наголошують: проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх завершення. Акти виконаних робіт не підписували й не оплачували", – кажуть в КМДА.

Також у повідомленні стверджують, що "такі слідчі дії можуть свідчити про політичний тиск", а вилучення документації може ускладнити реалізацію важливих енергетичних проєктів.

"Особливо критичною ситуація є під час підготовки до опалювального сезону, на тлі російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців", – додали у адміністрації.