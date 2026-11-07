КМДА: Через пошкодження Північного мосту, у Києві змінили рух громадського транспорту

Автобуси та тролейбуси перенаправили в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Деякі маршрути скоротили або розділили на окремі ділянки.

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У Києві тимчасово змінили роботу громадського транспорту через ліквідацію наслідків пошкодження Північного мосту. Наземний транспорт курсує за зміненими схемами, а автобуси перенаправили в об'їзд через Подільський мостовий перехід.

Про це вранці 7 листопада повідомила КМДА.

Зокрема, автобуси №21, 73 та 101 прямують до станції метро «Контрактова площа». Тролейбус №29-ТР курсує від Дарницької площі до станції метро «Контрактова площа».

Маршрут №31-ТР сполучає вулицю Милославську зі станцією метро «Лук'янівська» через вулицю Глибочицьку — за схемою автобуса №112. Тролейбус №47-ТР курсує від станції метро «Мінська» до станції метро «Почайна».

Рух маршруту №30-ТР організували на двох окремих ділянках:

від вулиці Милославської до станції метро «Почайна» через вулицю Новокостянтинівську;

від вулиці Кадетський Гай до станції метро «Почайна».

У КМДА зазначили, що на Північному мосту фахівці проводять першочергові заходи з ліквідації наслідків пошкодження. Подальші роботи з відновлення споруди визначатимуть після обстеження та висновків профільних установ, а також з урахуванням безпекової ситуації.