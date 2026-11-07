КМДА: Через пошкодження Північного мосту, у Києві змінили рух громадського транспорту

У Києві тимчасово змінили роботу громадського транспорту через ліквідацію наслідків пошкодження Північного мосту. Наземний транспорт курсує за зміненими схемами, а автобуси перенаправили в об'їзд через Подільський мостовий перехід.
Про це вранці 7 листопада повідомила КМДА.
Зокрема, автобуси №21, 73 та 101 прямують до станції метро «Контрактова площа». Тролейбус №29-ТР курсує від Дарницької площі до станції метро «Контрактова площа».
Маршрут №31-ТР сполучає вулицю Милославську зі станцією метро «Лук'янівська» через вулицю Глибочицьку — за схемою автобуса №112. Тролейбус №47-ТР курсує від станції метро «Мінська» до станції метро «Почайна».
Рух маршруту №30-ТР організували на двох окремих ділянках:
- від вулиці Милославської до станції метро «Почайна» через вулицю Новокостянтинівську;
- від вулиці Кадетський Гай до станції метро «Почайна».
У КМДА зазначили, що на Північному мосту фахівці проводять першочергові заходи з ліквідації наслідків пошкодження. Подальші роботи з відновлення споруди визначатимуть після обстеження та висновків профільних установ, а також з урахуванням безпекової ситуації.
- Близько 1 години ночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та області. Поранено пʼятеро людей за двома адресами в Солом'янському районі. Серед потерпілих є дитина.
- Також через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Там пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач.
- Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів.