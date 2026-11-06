На Південному мосту в Києві відкрили додаткову смугу руху на правий берег

Проїзд дозволений транспорту вагою до 10 тонн і громадському транспорту.

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У Києві на Південному мосту збільшили кількість смуг для руху транспорту з лівого на правий берег Дніпра. Відтепер у цьому напрямку доступні дві смуги замість однієї.

Про це повідомляє КМДА.

Проїзд додатковою смугою дозволили транспортним засобам вагою до 10 тонн, а також наземному громадському транспорту.

Водночас у напрямку з правого на лівий берег Дніпра рух і надалі здійснюється однією смугою. Чинні вагові обмеження залишаються без змін.

У КМДА закликають водіїв враховувати тимчасову організацію дорожнього руху під час планування маршрутів.