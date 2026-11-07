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ГУР встановило російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі

Удар по гімназії, де цивільні отримували гуманітарну допомогу, спланував полковник Федір Зубаков. 

ГУР встановило російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі
Фото: ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області 2 листопада. Внаслідок атаки на гімназію "Джерело", де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, загинули щонайменше 55 людей, ще понад 50 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в ГУР МО України.

За даними розвідки, 2 листопада о 09:45 дві російські керовані авіабомби влучили в гімназію, зруйнувавши спортивну залу та господарську будівлю. Приблизно за годину російські військові скинули ще одну авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення закладу, де облаштували пункт незламності та укриття для місцевих жителів.

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Унаслідок вибуху люди опинилися під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Частину знайдених тіл поки не вдалося ідентифікувати. 

У родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 загиблих.

У ГУР заявили, що удар спланував полковник Федір Зубаков – начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії. До атаки залучили чотири літаки Су-34.

Воєнна розвідка ідентифікувала шістьох російських льотчиків, які здійснили скидання авіабомб:

  • капітан Сергій Єлісєєв;
  • капітан Дмитро Звєрєв;
  • старший лейтенант Родіон Плотніков;
  • старший лейтенант Микита Ігнатьєв;
  • старший лейтенант Максим Соколенко;
  • лейтенант Вадим Перехрест.

Екіпаж ще одного російського літака наразі встановлюють.

У ГУР наголосили, що встановлення причетних до удару є частиною роботи з притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини проти України.

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