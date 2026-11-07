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Сили оборони уразили дві пускові установки "Іскандер" на Брянщині

Також українські військові завдали ударів по комплексу "Панцир-С1", складах боєприпасів і МТЗ та місцю зосередження операторів БпЛА.

Сили оборони уразили дві пускові установки "Іскандер" на Брянщині
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

6 листопада та в ніч проти 7 листопада підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об’єктів російської армії на території РФ і ТОТ України.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, на Брянщині уразили дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ступінь завданих збитків наразі уточнюють.

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На території Брянської області РФ під удар потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

На тимчасово окупованій Луганщині українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російської армії в районах Сокологірська та Заайдарівки.

Також на Запоріжжі, поблизу Новобогданівки, уразили місце зосередження російських операторів безпілотників.

У Силах оборони зазначили, що робота по важливих військових цілях противника триватиме, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

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