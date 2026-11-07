Сили оборони уразили дві пускові установки "Іскандер" на Брянщині

6 листопада та в ніч проти 7 листопада підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об’єктів російської армії на території РФ і ТОТ України.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Зокрема, на Брянщині уразили дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ступінь завданих збитків наразі уточнюють.
На території Брянської області РФ під удар потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
На тимчасово окупованій Луганщині українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російської армії в районах Сокологірська та Заайдарівки.
Також на Запоріжжі, поблизу Новобогданівки, уразили місце зосередження російських операторів безпілотників.
У Силах оборони зазначили, що робота по важливих військових цілях противника триватиме, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.
- Уночі 7 листопада Сили оборони України "Нептунами" завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу АТ "Протон-Електротекс" в Орлі РФ.