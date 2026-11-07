У Слов’янську поранено трьох людей, у Райгородку – одну. Пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівка та об’єкти інфраструктури.

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Протягом доби російські війська дев’ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є поранені та руйнування житлової й цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Білозерському внаслідок двох ударів, один із яких завдали безпілотником "Ланцет", зруйновано двоповерховий і приватний будинки.

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У Краматорському районі наслідки атак зафіксували в кількох громадах:

Райгородок Миколаївської громади – внаслідок удару безпілотника поранено одну людину.

Слов’янськ – місто зазнало двох ударів, зокрема FPV-дрона. Поранено трьох людей, пошкоджено три приватні будинки.

Краматорськ – після чотирьох ударів, два з яких завдали FPV-дронами, пошкоджено багатоповерхівку.

Сергіївка Андріївської громади – внаслідок семи ударів керованими авіабомбами зруйновано три житлові будинки, ще 26 будинків і заклад громадського харчування пошкоджено.

Олександрівка – безпілотник "Герань-2" пошкодив адміністративну будівлю.

Новодонецьке – пошкоджено 10 житлових будинків.

Іверське – пошкоджено шість житлових будинків та інфраструктуру.

Також за добу з лінії фронту евакуювали 631 людину, серед них – 36 дітей.