Протягом доби російські війська дев’ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є поранені та руйнування житлової й цивільної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Покровському районі в Білозерському внаслідок двох ударів, один із яких завдали безпілотником "Ланцет", зруйновано двоповерховий і приватний будинки.
У Краматорському районі наслідки атак зафіксували в кількох громадах:
Райгородок Миколаївської громади – внаслідок удару безпілотника поранено одну людину.
Слов’янськ – місто зазнало двох ударів, зокрема FPV-дрона. Поранено трьох людей, пошкоджено три приватні будинки.
Краматорськ – після чотирьох ударів, два з яких завдали FPV-дронами, пошкоджено багатоповерхівку.
Сергіївка Андріївської громади – внаслідок семи ударів керованими авіабомбами зруйновано три житлові будинки, ще 26 будинків і заклад громадського харчування пошкоджено.
Олександрівка – безпілотник "Герань-2" пошкодив адміністративну будівлю.
Новодонецьке – пошкоджено 10 житлових будинків.
Іверське – пошкоджено шість житлових будинків та інфраструктуру.
Також за добу з лінії фронту евакуювали 631 людину, серед них – 36 дітей.