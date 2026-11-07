Пошкоджені мережі передачі та розподілу електроенергії, зокрема ті, що передають струм від АЕС до столичного й центрального регіонів.

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У ніч на 7 листопада російські війська завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Станом на ранок знеструмленими залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Про це повідомили в Міненергетики України.

Внаслідок атаки зафіксували численні пошкодження мереж передачі та розподілу електроенергії.

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Також постраждали мережі, якими передають електроенергію з атомних електростанцій до столичного та центрального регіонів. Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для частини споживачів.

Найбільших пошкоджень зазнали енергооб’єкти у столичному регіоні. Це суттєво ускладнило передачу електроенергії до Києва та області, а також обмежило можливості електропостачання для низки сусідніх регіонів. На відновлення пошкодженого обладнання потрібен час.

У більшості областей України продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії, для промисловості запроваджені графіки обмеження потужності. У Міненерго попереджають, що через нові атаки ситуація може швидко змінюватися протягом дня.

Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Водночас роботи доводиться призупиняти під час повітряних тривог. Після відбою енергетики повертаються до відновлення пошкодженого обладнання.