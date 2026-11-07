Ворог запустив по Київщині 36 балістичних ракет і 172 БпЛА.

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У ніч проти 7 листопада Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 172 ударні безпілотники та 36 балістичних ракет. Усі ракети ворог спрямував на Київ і Київську область. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у Києві склалася складна ситуація з постачанням електроенергії, води та тепла. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, Північний міст і частково зруйнований дитячий садок.

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На Київщині російські війська атакували підстанції, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції з Києвом і центральними регіонами України. Пошкодження також зафіксували на підстанціях у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Загалом, окрім столиці та Київщини, під російськими ударами опинилися ще 12 регіонів. Постраждали дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Володимир Зеленський зазначив, що в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи. Він також закликав партнерів не залишати Україну без підтримки на тлі посилення російських атак.

Президент наголосив на необхідності збільшення двосторонньої допомоги з боку США, посилення уваги до України з боку американського Конгресу та збереження підтримки обох партій у питаннях безпеки, засудження російської агресії й посилення санкцій проти Володимира Путіна.

"Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру", – заявив Зеленський.