Росіяни атакували Харків двома "бандеролями" (доповнено)

Вранці 7 листопада російські війська завдали двох ударів "бандеролями" по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському районі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За уточненою інформацією Ситуаційного центру, обидва удари по місту сталися у Слобідському району. Як наслідок – пожежа у промисловій будівлі, горять близько десяти авто, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.
Унаслідок ворожого удару пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, нежитлову будівлю, 16 автомобілів, тролейбуси, скління вікон у багатоквартирних будинках.
За інформацією ДСНС, унаслідок російського удару по Слобідському району Харкова постраждали двоє людей.
- У Харкові внаслідок російського обстрілу поранень дістала 55-річна жінка. Російські війська застосували проти Харківщини ракету, керовану авіабомбу та 86 безпілотників різних типів.