Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Харків двома "бандеролями" (доповнено)

Влучання зафіксували у Слобідському районі міста.

Росіяни атакували Харків двома "бандеролями" (доповнено)
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Вранці 7 листопада російські війська завдали двох ударів "бандеролями" по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, обидва удари по місту сталися у Слобідському району. Як наслідок – пожежа у промисловій будівлі, горять близько десяти авто, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, нежитлову будівлю, 16 автомобілів, тролейбуси, скління вікон у багатоквартирних будинках.  

За інформацією ДСНС, унаслідок російського удару по Слобідському району Харкова постраждали двоє людей.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies