Росіяни атакували Харків двома "бандеролями" (доповнено)

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Вранці 7 листопада російські війська завдали двох ударів "бандеролями" по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, обидва удари по місту сталися у Слобідському району. Як наслідок – пожежа у промисловій будівлі, горять близько десяти авто, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, нежитлову будівлю, 16 автомобілів, тролейбуси, скління вікон у багатоквартирних будинках.

За інформацією ДСНС, унаслідок російського удару по Слобідському району Харкова постраждали двоє людей.