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На Вінниччині внаслідок атаки Росії пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС і рятувальну техніку

Внаслідок атаки травмовано одну людину. 

На Вінниччині внаслідок атаки Росії пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС і рятувальну техніку
Фото: ДСНС

На Вінниччині внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій та рятувальну техніку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: понівечено територію місцевого ринку, вогнем знищено кілька приватних автомобілів та торговельний кіоск. У довколишніх будівлях вибито вікна.

Внаслідок атаки травмовано одну людину. Потерпіла перебуває в лікарні у важкому стані, медики надають їй допомогу.

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