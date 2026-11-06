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МОЗ: в Україні відновлюють аеромедичну евакуацію пацієнтів повітряними суднами ДСНС

Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення аеромедичної евакуації пацієнтів повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Йдеться про перевезення людей, які потребують невідкладної спеціалізованої допомоги, зокрема за кордон, а також транспортування донорських органів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

МОЗ: в Україні відновлюють аеромедичну евакуацію пацієнтів повітряними суднами ДСНС
Фото: Телеграм Сергія Корецького

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, аеромедична евакуація має суттєво скоротити час транспортування пацієнтів. Наприклад, дорога з Харкова чи Вінниці до евакуаційного хабу в Жешуві зараз може тривати щонайменше 12 годин, тоді як літаком цей маршрут можна буде подолати за 2–3 години.

«Відновлення аеромедичної евакуації дозволить виграти найцінніше в боротьбі за життя пацієнтів у важкому стані — час. Йдеться про суттєве скорочення тривалості перевезення людей», — сказав Ляшко.

За його словами, повітряні судна ДСНС зможуть перетинати державний кордон і доставляти пацієнтів безпосередньо до евакуаційного хабу. Це, зокрема, має пришвидшити евакуацію українців, які отримали травми внаслідок війни та лікуються в європейських країнах у межах програми Medevac Ukraine.

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Аеромедичну евакуацію застосовуватимуть, якщо наземне транспортування між медзакладами є надто тривалим, складним або може становити ризик для здоров’я пацієнта. Йдеться як про перевезення між українськими лікарнями, так і про транспортування людей на лікування за кордон.

Окремо уряд визначив умови для транспортування донорських органів, призначених для трансплантації.

Повітряні судна ДСНС зможуть залучати, якщо наземне транспортування:

  • донорського серця триває понад 2 години;
  • донорської печінки або легень — понад 5 годин.

Також літаками зможуть перевозити бригади лікарів, які вилучають анатомічні матеріали людини для трансплантації, та необхідне медичне обладнання. Порядок визначає, хто може ініціювати аеромедичну евакуацію, як ухвалюватимуть рішення про її проведення, погоджуватимуть маршрут та організовуватимуть медичний супровід пацієнта.

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