Кардіореабілітація після інфаркту допомагає відновити фізичну активність, покращити роботу серцево-судинної системи та знизити ризик повторних серцевих подій. Програма зазвичай триває близько трьох місяців, але залежно від потреб пацієнта може продовжуватися від двох до восьми місяців.

Кардіореабілітацію можуть рекомендувати людям, які перенесли інфаркт, інші серцево-судинні події або операції на серці. Її мета — допомогти пацієнтам відновитися, покращити якість життя та зменшити ризик повторних ускладнень.

Програму розробляють індивідуально. До команди фахівців можуть входити лікарі, медсестри, фізичні терапевти та дієтологи.

Що передбачає кардіореабілітація

Відновлення може розпочинатися ще під час перебування пацієнта в лікарні або невдовзі після виписки.

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На початку фізичний терапевт оцінює стан людини, її фізичні можливості та здатність переносити навантаження. За потреби проводять додаткові тести й обстеження серця. На основі отриманих результатів фахівець складає індивідуальну програму реабілітації, поступово збільшуючи інтенсивність вправ.

Кардіореабілітація зазвичай включає:

аеробні вправи для зміцнення серцево-судинної системи;

силові тренування для зміцнення м’язів і кісток;

дихальні вправи;

тренування рівноваги та гнучкості;

консультації щодо фізичної активності та зміни способу життя.

Під час перебування в лікарні фізичний терапевт може починати з нескладних вправ, які допомагають підтримувати рухливість і запобігати наслідкам тривалого постільного режиму.

Після виписки програма може передбачати заняття на велотренажері, біг підтюпцем та інші види кардіонавантажень. Під час тренувань фахівці контролюють частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, частоту дихання та рівень кисню в крові, щоб оцінити реакцію організму на фізичну активність.

Яку користь дає кардіореабілітація

Дослідження свідчать, що участь у програмах кардіореабілітації може знизити ризик повторного інфаркту, покращити роботу серця та легень, допомогти контролювати артеріальний тиск і підтримувати здорову масу тіла.

Також реабілітація може позитивно впливати на психічне здоров’я та загальне самопочуття пацієнтів.

Кардіореабілітацію застосовують не лише після інфаркту. Вона також може бути частиною відновлення після серцевої недостатності, операцій на клапанах серця, аортокоронарного шунтування, встановлення стента та трансплантації серця. Її можуть рекомендувати людям із хронічною стабільною стенокардією та гострим коронарним синдромом.

Наскільки кардіореабілітація знижує ризик смерті

У дослідженні 2020 року, опублікованому в журналі JAMA Network Open, виявили, що участь у кардіореабілітації після серцево-судинної події була пов’язана зі зниженням ризику смерті від усіх причин протягом наступних п’яти років приблизно на 32%.

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Інший огляд досліджень, на який посилалися автори матеріалу 2021 року, показав, що участь у кардіореабілітації може знизити ризик повторного інфаркту на 13%.

Водночас фізичні навантаження підходять не всім пацієнтам. Зокрема, вони можуть бути протипоказані людям із нестабільною стенокардією. Тому перед початком програми лікар має оцінити стан людини та визначити, які види активності для неї безпечні.

Про те, як працює кардіореабілітація в Україні, чому відновлення пацієнтів починається ще у відділенні інтенсивної терапії та як фізичні терапевти допомагають поступово повертатися до повсякденної активності, LB.ua розповідало в матеріалі Що таке кардіореабілітація і чому вона стартує ще з реанімації.