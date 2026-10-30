Лід чи тепло: що краще допомагає при болю в спині

Вибір між холодом і теплом залежить від характеру болю та тривалості симптомів, пояснює фізіотерапевтка Ріккі Лінн Шилдс у матеріалі видання Health.

Холод допомагає зменшити біль, набряк і м’язові спазми в перші дні після його появи, тоді як тепло сприяє розслабленню м’язів, зменшує скутість і напруження. Водночас наукових доказів ефективності чергування цих методів для полегшення болю в спині поки недостатньо.

Коли прикладати лід

Холодова терапія може допомогти полегшити гострий біль у спині — зокрема, у перші кілька днів після його появи або під час загострення.

Охолодження тимчасово зменшує кровотік у ділянці застосування. Це допомагає знизити набряк і запалення, послабити м’язові спазми та зменшити больові відчуття завдяки уповільненню передачі нервових сигналів.

Для цього можна використовувати пакет із льодом, холодний компрес, заморожений вологий рушник або занурювати спину в прохолодну воду.

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Фахівчиня радить застосовувати холод приблизно по 20 хвилин за сеанс кілька разів на день у перші дні після появи болю. Водночас тривале використання холоду може уповільнити загоєння та подовжити відновлення.

Коли допомагає тепло

Теплова терапія найкраще підходить для полегшення тривалого болю, скутості та м’язового напруження. Вона підвищує температуру тканин і посилює кровообіг, завдяки чому м’язи розслабляються, а біль і скутість зменшуються.

Для теплової терапії можна використовувати електричну грілку, теплий вологий рушник, нагрівальний пластир або приймати теплу ванну чи душ.

Оптимальна тривалість одного сеансу — 15–20 хвилин, один або два рази на день.

Чи можна чергувати холод і тепло

Послідовне використання холоду та тепла називають контрастною терапією. Деякі люди спочатку прикладають холод, щоб зменшити набряк і біль, а потім використовують тепло для розслаблення м’язів.

Однак досліджень, які підтверджували б ефективність такого поєднання саме для полегшення болю в спині, поки недостатньо.

Якщо людина вирішила спробувати контрастну терапію, між сеансами холоду та тепла варто робити перерви, а не переходити від одного методу до іншого одразу.

Як безпечно використовувати холод і тепло

Фізіотерапевтка радить не прикладати лід або грілку безпосередньо до шкіри. Щоб уникнути обмороження чи опіків, між ними та шкірою потрібно покласти рушник або тканину. Також не варто перевищувати рекомендовану тривалість процедур або засинати під час їх проведення.

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Холод і тепло не рекомендують застосовувати на ділянках із пошкодженою шкірою або порушеною чутливістю. Якщо під час процедури біль посилюється або з'являється втрата чутливості, її потрібно припинити.

Окремо фахівчиня наголошує на важливості фізичної активності під час відновлення. Навіть під час загострення болю варто, наскільки це можливо, підтримувати звичний розпорядок дня та виконувати реабілітаційні вправи, рекомендовані лікарем.

Водночас біль у спині іноді може свідчити про серйозніші порушення. Негайно звернутися по медичну допомогу потрібно, якщо він супроводжується онімінням у паху або ногах, втратою контролю над сечовим міхуром чи кишківником, виникає раптово або посилюється.