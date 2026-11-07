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Бійці ССО знищили 13 російських військових під час однієї операції

Українські спецпризначенці влаштували засідку на групи підкріплення противника. Завдання виконали без втрат і поранених.

Бійці ССО знищили 13 російських військових під час однієї операції
Фото: стопкадр з відео

Оператори Сил спеціальних операцій України знищили 13 російських військових під час однієї операції. Спецпризначенці спочатку атакували позицію противника, а потім влаштували засідку на групи окупантів, які прибували на підкріплення.

Про це повідомила пресслужба ССО.

За даними військових, операцію провели оператори групи "А" 1-го загону 144-го центру ССО. Спочатку вони здійснили наліт на позицію росіян і знищили двох військових. Після цього залишилися чекати на ворожі групи, які противник відправляв на підкріплення одну за одною.

Загалом під час стрілецького бою, за підтримки ударних безпілотників і мінометного вогню, українські спецпризначенці знищили 13 військовослужбовців РФ.

У ССО зазначили, що група виконала завдання без загиблих і поранених. Військові також оприлюднили раніше неопубліковані кадри операції та розповідь її учасників.

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