Кличко: в Києві система водопостачання працює у штатному режимі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що система водопостачання столиці працює в штатному режимі.

Про це він написав у Telegram.

Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці.

Наразі, за словами міського голови, теплопостачання подали в 60% багатоквартирних будинків міста.

Як повідомлялося, у вересні заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, відповідальний за житлово-комунальне господарство, опалення і мережі столиці повідомляв, що Київ готовий до зими на 80%. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "«Київ готовий до зими на 80%». Де правда і де брехня в заявах влади про виконання плану стійкості столиці".