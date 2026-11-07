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Кличко: в Києві система водопостачання працює у штатному режимі

Триває підключення до тепла житлових будинків.

Кличко: в Києві система водопостачання працює у штатному режимі
Фото: krapka.club

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що система водопостачання столиці працює в штатному режимі.

Про це він написав у Telegram.

Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці. 

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Наразі, за словами міського голови, теплопостачання подали в 60% багатоквартирних будинків міста.

Як повідомлялося, у вересні заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, відповідальний за житлово-комунальне господарство, опалення і мережі столиці повідомляв, що Київ готовий до зими на 80%. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "«Київ готовий до зими на 80%». Де правда і де брехня в заявах влади про виконання плану стійкості столиці"

  • У Києві через знеструмлення водопровідних об’єктів кілька разів припинялося водопостачання. Причина – російські атаки на енергетичну інфраструктуру столиці.
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