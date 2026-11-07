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Сибіга про обстріли енергетики: "Росія хоче зробити життя цивільного населення України нестерпним"

"Росія намагається досягти за допомогою холоду та темряви того, чого не може досягти на полі бою".

Сибіга про обстріли енергетики: "Росія хоче зробити життя цивільного населення України нестерпним"
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував нічні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Він наголосив, що Москва "намагається досягти за допомогою холоду та темряви того, чого не може досягти на полі бою".

Про це повідомив голова МЗС у соцмережі Х.

Сибіга закликав партнерів невідкладно посилити українську протиповітряну оборону. 

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"Жорстокість Росії не знає меж. Вночі Росія вкотре запустила балістичні ракети та безпілотники проти України, націлившись на критично важливу енергетичну інфраструктуру", – написав він. 

За його словами, Москва навмисно прагне залишити мільйони українців без електроенергії, опалення та води напередодні зими. 

"Росія намагається досягти за допомогою холоду та темряви того, чого не може досягти на полі бою. Це продумана кампанія, спрямована на те, щоб зробити життя цивільного населення України нестерпним – і це є прямим визначенням геноциду", – наголосив Сибіга. 

Він зазначив, що Україна разом із партнерами має засоби для припинення російського терору, однак для цього необхідне додаткове посилення протиповітряної оборони.

"Зараз Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, більше перехоплювачів та політична воля, щоб без затримок доставити їх", – додав голова МЗС.

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