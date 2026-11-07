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У ніч проти 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт Групи "Нафтогаз" у центральній частині України. Внаслідок ударів пошкоджено обладнання, стався вибух і виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз".

За словами виконувача обов’язків голови правління компанії Сергія Федоренка, працівники не постраждали, оскільки персонал вчасно евакуювали.

"Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам Нафтогазу за оперативну реакцію", – зазначив він.

Наразі фахівці оцінюють наслідки російської атаки.