У ніч проти 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт Групи "Нафтогаз" у центральній частині України. Внаслідок ударів пошкоджено обладнання, стався вибух і виникла масштабна пожежа.
Про це повідомили в НАК "Нафтогаз".
За словами виконувача обов’язків голови правління компанії Сергія Федоренка, працівники не постраждали, оскільки персонал вчасно евакуювали.
"Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам Нафтогазу за оперативну реакцію", – зазначив він.
Наразі фахівці оцінюють наслідки російської атаки.
- Російські війська знову атакували один з енергетичних об’єктів ДТЕК. Через обстріл частина Броварського району Київської області залишилася без електропостачання.