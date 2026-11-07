Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України восьмий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони.
Про це повідомили в СБУ.
За даними відомства, бійці "Альфи" знищують особовий склад і техніку російської армії на полі бою, а також засоби зв’язку, розвідки та управління в тилу противника.
За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи", у жовтні 2026 року спецпризначенці ліквідували майже 11 тисяч російських військових.
Крім того, за місяць вони уразили:
- 4883 безпілотники та наземні роботизовані комплекси;
- 2388 антен і вузлів зв’язку;
- 2251 одиницю автомобільної техніки;
- 710 фортифікаційних споруд;
- 508 розрахунків БпЛА;
- 106 складів із боєприпасами, безпілотниками, пальним та іншим майном;
- 14 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;
- 13 реактивних систем залпового вогню;
- 12 засобів протиповітряної оборони;
- 11 пунктів управління;
- 9 одиниць бронетехніки, зокрема один танк і вісім бойових броньованих машин;
- 9 засобів радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;
- 5 одиниць водного транспорту;
- 1 оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».
У СБУ зазначили, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання.