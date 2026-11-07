Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України восьмий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

За даними відомства, бійці "Альфи" знищують особовий склад і техніку російської армії на полі бою, а також засоби зв’язку, розвідки та управління в тилу противника.

Реклама

За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи", у жовтні 2026 року спецпризначенці ліквідували майже 11 тисяч російських військових.

Крім того, за місяць вони уразили:

4883 безпілотники та наземні роботизовані комплекси;

2388 антен і вузлів зв’язку;

2251 одиницю автомобільної техніки;

710 фортифікаційних споруд;

508 розрахунків БпЛА;

106 складів із боєприпасами, безпілотниками, пальним та іншим майном;

14 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;

13 реактивних систем залпового вогню;

12 засобів протиповітряної оборони;

11 пунктів управління;

9 одиниць бронетехніки, зокрема один танк і вісім бойових броньованих машин;

9 засобів радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;

5 одиниць водного транспорту;

1 оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».

У СБУ зазначили, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання.