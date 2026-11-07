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Спецпризначенці СБУ "Альфа" знищили у жовтні майже 11 тисяч російських військових

"Альфа" СБУ восьмий місяць поспіль очолює рейтинг ефективності підрозділів Сил оборони.

Спецпризначенці СБУ "Альфа" знищили у жовтні майже 11 тисяч російських військових
Фото: стопкадр з відео

Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України восьмий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони. 

Про це повідомили в СБУ.

За даними відомства, бійці "Альфи" знищують особовий склад і техніку російської армії на полі бою, а також засоби зв’язку, розвідки та управління в тилу противника.

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За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи", у жовтні 2026 року спецпризначенці ліквідували майже 11 тисяч російських військових.

Крім того, за місяць вони уразили:

  • 4883 безпілотники та наземні роботизовані комплекси;
  • 2388 антен і вузлів зв’язку;
  • 2251 одиницю автомобільної техніки;
  • 710 фортифікаційних споруд;
  • 508 розрахунків БпЛА;
  • 106 складів із боєприпасами, безпілотниками, пальним та іншим майном;
  • 14 артилерійських систем і самохідних артилерійських установок;
  • 13 реактивних систем залпового вогню;
  • 12 засобів протиповітряної оборони;
  • 11 пунктів управління;
  • 9 одиниць бронетехніки, зокрема один танк і вісім бойових броньованих машин;
  • 9 засобів радіолокаційної боротьби та радіоелектронної боротьби;
  • 5 одиниць водного транспорту;
  • 1 оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».

У СБУ зазначили, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання.

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