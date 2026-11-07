Припинення вогню в Олешках показало, що для встановлення перемир’я не обов’язково відводити озброєння та створювати буферні зони. Відстежувати дотримання домовленостей можна за допомогою безпілотників і відеофіксації порушень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN Джейку Тапперу.

За словами глави держави, під час тристоронніх і двосторонніх переговорів сторони часто говорять про необхідність часу для підготовки припинення вогню, складність моніторингу та відведення озброєння. Однак досвід в Олешках продемонстрував, що такі умови не є обов’язковими.

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Зеленський зазначив, що рішення про припинення вогню в Олешках ухвалили швидко, і воно спрацювало. Сучасні технології дають змогу контролювати ситуацію за допомогою дронів, а порушення фіксувати на відео.

Президент наголосив, що зрештою все залежить від політичної волі російського лідера Владіміра Путіна. Зеленський висловив сподівання, що за посередництва США вдасться знайти спосіб схилити його до миру.

Гуманітарна місія в Олешках. Як це було

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші тривав до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Для евакуації із Олешків підготували 25 автобусів на 750 місць.

Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок та навколишньої громади на Херсонщині, 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області.

Під час гуманітарної місії в Олешках евакуювали також 167 цивільних на правобережжі Херсонщини. Серед них — 22 дитини та 21 маломобільна особа.