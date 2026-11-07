Зеленський про нову архітектуру безпеки ЄС та РФ: спочатку потрібно обговорити завершення війни та гарантії для України

Переговори про нову архітектуру безпеки між Європою та Росією не можна починати без узгодження умов безпеки для України.

Обговорення нової інфраструктури безпеки між Європою та Росією може бути небезпечним, якщо починати його до визначення умов завершення війни та гарантій безпеки для України. Спочатку потрібно домовитися про припинення російської агресії та визначити, які гарантії отримає Україна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN Джейку Тапперу.

За словами глави держави, лише після цього, залежно від досягнутих домовленостей, сторони зможуть обговорювати архітектуру безпеки між Європою або Європейським Союзом та Росією.

Зеленський також застеріг від намірів Росії розпочати переговори саме з питання нової системи безпеки в Європі. Він зазначив, що для Євросоюзу ризики в такому разі можуть бути ще більшими, адже Україна не є членом ЄС і НАТО та не може говорити від їхнього імені.

"Ми всі живемо у Європі. Ми не хочемо “Ялти 2.0”. Не хочемо, щоб Росія нас поділила", – наголосив президент.