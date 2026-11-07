Головне за ніч та ранок суботи, 7 листопада: атака на Київ та Київщину, 190 боєзіткнень, наслідки удару по Комишувасі

Нічні повітряні атаки , 190 бойових зіткнень, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, пожежі на Росії.

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Близько 1 години ночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та столичному регіону. У Києві пролунали сильні вибухи. Поранено шестеро людей, зокрема в Солом'янському районі, який постраждав найбільше. Серед потерпілих є дитина, розповіли рятувальники вранці.

Станом на ранок 7 листопада, за інформацією мера Києва, унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони.

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Повітряні Сили повідомляли про цілі у напрямку столиці, Броварів та Макарова. За інформацією моніторингових каналів, йдеться про ракети типу "Циркон", запущені з Курська та Брянська. Цілями для ворога були цивільні об'єкти енергетики та теплопостачання. Загальна кількість ракет – близько 20.

У КМВА повідомили, що попередньо в Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та будівлю дитячого садочку.

Вранці 7 листопада внаслідок російської атаки у двох районах Києва виникли пожежі, повідомляє ДСНС.

У Дарницькому районі безпілотник влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. У Святошинському районі рятувальники локалізували загоряння сміття на території покинутої промислової зони за однією адресою, а за іншою – незначну пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі.

Унаслідок масованої російської атаки на Київщину помер чоловік, який дістав тяжкі поранення під час обстрілу напередодні ввечері. Він перебував у лікарні в Броварському районі.

За словами начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксували у п’яти районах області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

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П’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 8 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2280 російських окупантів, 44 артилерійські системи, 1224 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 460 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,6 млн осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Сили оборони уразили дві пускові установки "Іскандер" на Брянщині.

Також українські військові завдали ударів по комплексу "Панцир-С1", складах боєприпасів і МТЗ та місцю зосередження операторів БпЛА.

Чернігів повністю залишився без електропостачання, імовірно, внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 7 листопада.

Через знеструмлення міста тимчасово не працює електричний громадський транспорт.

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Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55.

За минулу добу під час пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла й рештки ще дев'ятьох загиблих.

Попри складні умови та постійну загрозу повторних російських ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках загиблих.

Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області 2 листопада.

У ГУР заявили, що удар спланував полковник Федір Зубаков – начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії. До атаки залучили чотири літаки Су-34.

Воєнна розвідка ідентифікувала шістьох російських льотчиків, які здійснили скидання авіабомб:

капітан Сергій Єлісєєв;

капітан Дмитро Звєрєв;

старший лейтенант Родіон Плотніков;

старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

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старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перехрест.

Екіпаж ще одного російського літака наразі встановлюють.

У ГУР наголосили, що встановлення причетних до удару є частиною роботи з притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини проти України.

У ніч на 7 листопада сили ППО знищили чотири російські ракети та 149 безпілотників. Загалом противник застосував для комбінованої атаки ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400 та 172 ударні БпЛА.

За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила:

4 ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23 та С-400;

149 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів, зокрема 117 реактивних Shahed.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.

Ракети і дрони уразили завод "Протон" в Орлі та Саратовський НПЗ у Росії.

Завдано ракетного удару по підприємству, яке виробляє електронні компоненти для російського озброєння.

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