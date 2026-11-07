Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок суботи, 7 листопада: атака на Київ та Київщину, 190 боєзіткнень, наслідки удару по Комишувасі

Нічні повітряні атаки, 190 бойових зіткнень, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, пожежі на Росії.

Головне за ніч та ранок суботи, 7 листопада: атака на Київ та Київщину, 190 боєзіткнень, наслідки удару по Комишувасі
Фото: ДСНС

Близько 1 години ночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву та столичному регіону. У Києві пролунали сильні вибухи. Поранено шестеро людей, зокрема в Солом'янському районі, який постраждав найбільше. Серед потерпілих є дитина, розповіли рятувальники вранці.

Станом на ранок 7 листопада, за інформацією мера Києва, унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони.

Реклама

Повітряні Сили повідомляли про цілі у напрямку столиці, Броварів та Макарова. За інформацією моніторингових каналів, йдеться про ракети типу "Циркон", запущені з Курська та Брянська. Цілями для ворога були цивільні об'єкти енергетики та теплопостачання. Загальна кількість ракет – близько 20.

У КМВА повідомили, що попередньо в Солом'янському районі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та будівлю дитячого садочку.

Вранці 7 листопада внаслідок російської атаки у двох районах Києва виникли пожежі, повідомляє ДСНС.

У Дарницькому районі безпілотник влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. У Святошинському районі рятувальники локалізували загоряння сміття на території покинутої промислової зони за однією адресою, а за іншою – незначну пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі.

Унаслідок масованої російської атаки на Київщину помер чоловік, який дістав тяжкі поранення під час обстрілу напередодні ввечері. Він перебував у лікарні в Броварському районі.

За словами начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксували у п’яти районах області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

Реклама

П’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 8 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2280 російських окупантів, 44 артилерійські системи, 1224 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 460 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,6 млн осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Сили оборони уразили дві пускові установки "Іскандер" на Брянщині.

Також українські військові завдали ударів по комплексу "Панцир-С1", складах боєприпасів і МТЗ та місцю зосередження операторів БпЛА.

Чернігів повністю залишився без електропостачання, імовірно, внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 7 листопада.

Через знеструмлення міста тимчасово не працює електричний громадський транспорт.

Реклама

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55.

За минулу добу під час пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла й рештки ще дев'ятьох загиблих.

Попри складні умови та постійну загрозу повторних російських ударів, рятувальники й кінологи ДСНС продовжують розбирати зруйновані конструкції та обстежувати територію в пошуках загиблих.

Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до авіаудару по школі в Комишувасі Запорізької області 2 листопада.

У ГУР заявили, що удар спланував полковник Федір Зубаков – начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії. До атаки залучили чотири літаки Су-34.

Воєнна розвідка ідентифікувала шістьох російських льотчиків, які здійснили скидання авіабомб:

капітан Сергій Єлісєєв;

капітан Дмитро Звєрєв;

старший лейтенант Родіон Плотніков;

старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

Реклама

старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перехрест.

Екіпаж ще одного російського літака наразі встановлюють.

У ГУР наголосили, що встановлення причетних до удару є частиною роботи з притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини проти України.

У ніч на 7 листопада сили ППО знищили чотири російські ракети та 149 безпілотників. Загалом противник застосував для комбінованої атаки ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23, С-400 та 172 ударні БпЛА.

За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила:

  • 4 ракети "Іскандер-М", "Циркон", KN-23 та С-400;
  • 149 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів, зокрема 117 реактивних Shahed.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях.

Ракети і дрони уразили завод "Протон" в Орлі та Саратовський НПЗ у Росії.

Завдано ракетного удару по підприємству, яке виробляє електронні компоненти для російського озброєння.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies